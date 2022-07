Az F1 Nation podcastban Damon Hill, Tom Clarkson és Gerhard Berger latolgattak esélyeket a hétvégi Francia Nagydíj kapcsán. A beszélgetés egyszer csak arra kanyarodott, hogy a Mercedes akár győzhet is.

“Egy ütközés vagy egy baleset akár fel is boríthatja az erőviszonyokat, és Hamilton lehet a győztes” – fejtegette Hill. “Nyers tempót tekintve a Mercedes akár meglepetést is okozhat, Lewis olykor kifejezetten gyors a versenyeket. Szóval akár az is lehet, hogy Lewis nyer, Russell a második, Sainz a harmadik.”

Az elég extrém (és nem is túl komoly) esélylatolgatást Berger a maga szókimondó stílusában kommentálta. “Milyen útleveled is van neked? De most tényleg, mi van veletek, srácok, talán túl sokat ittatok, vagy mi?” – viccelődött Berger, amire mindenki nevetésben tört ki.