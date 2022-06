A Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíjat részletesebben kivesézzük a Vezess Csapatrádió következő adásában. Tarts velünk hétfőn este 19 órától a YouTube-csatornánkon!

Lewis Hamiltonnak komoly hátfájdalmai voltak a Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíjon, az is felmerült, hogy ki kell hagynia az e heti kanadai futamot. Hamiltont azonban kemény fából faragták: hatott a terapeutájától, Angela Cullentől kapott kezelés, már jobban érzi magát.

“A tegnap nagyon kemény volt, az alvás is gondot okozott, de ma reggel pozitív hangulatban ébredtem” – írta Hamilton a közösségi oldalán.

“A hátamon van néhány zúzódás és még most is fáj egy kicsit, de szerencsére semmi komoly. Akupunktúrás és egyéb kezeléseket is csináltunk Angelával, dolgozunk tovább a javuláson.”

“Küzdenünk kell tovább. Ott leszek ezen a hétvégén is, a világért sem hagynám ki!”