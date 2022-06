Már a rajtnál elveszítette a vezetést, majd a 20. körben elfüstölt a motor Charles Leclerc autójában, így a monacói feladni kényszerült a Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíjat. „Nehezen találom a szavakat, fáj!” – nyilatkozott csalódottan a kiesését követően Leclerc.

„Motorerőt veszítettem, de egyébként nem tudom, mi történt. Senkivel sem beszéltem még, így nem tudok ennél többet. Csalódást keltő, ami történt, és mindent meg kell tennünk azért, hogy ez ne fordulhasson elő újra. Ami engem illet, a következő versenyen is igyekszem a legjobb formámat nyújtani, hogy nyerhessek. A motivációm nem változik, ezzel nincs probléma, de fáj…”

LAP 20/51

Plumes of smoke coming out of Leclerc's car

Looks like his engine has blown. He's out! 😖#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/Ub4ihbtV0m

