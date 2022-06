Név- és tulajdonosváltásoktól eltekintve 2016 óta változatlan a Forma-1-es mezőny összetétele, ennek megfelelően azt azóta is tíz csapat alkotja. Ugyanakkor hosszú ideje téma, mikor bővülhet újra a rajtrács – jelentkező lenne is rá Andrettiék révén. Terveik szerint 2024-ben már Renault-motorokkal indulna a királykategóriában az Andretti Global, ám a Forma-1 és a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) vezérkara a folyamatos amerikai terjeszkedés ellenére sem hajlik arra, hogy a Haas után egy második csapatot is beengedjen a sorozatba a tengerentúlról.

A The Race értesülései szerint Andrettiék esetében még az sem lenne elég, ha minden anyagi és nem anyagi feltételnek megfelelnének (állításuk szerint egyébként minden kritériumnak eleget tesznek), ugyanis szívesebben látnának a Forma-1-ben egy újabb gyári csapatot, mely globálisan nagyobb lefedettséggel bír, és ebből adódóan nemzetközi szinten is vonzóbb.

A portál úgy tudja, leginkább két konstruktőr jöhet szóba: a Honda és az Audi – mindkét esetben azonban óriási akadályokat kell legyűrni ahhoz, hogy meg is valósulhasson a Forma-1-es projekt.

Habár az Audi csatlakozását jó ideje rebesgetik már, ahogy a Volkswagen-konszern egy másik márkája, a Porsche esetében is, de a jelek szerint nem sok érdekük fűződik az ingolstadtiaknak ahhoz, hogy a nulláról építsenek fel egy csapatot. Sokkal valószínűbb forgatókönyv lehet, hogy egy már meglévő csapatba vásárolják be magukat, aminek aztán saját motort építenek. A lehetőségek viszont ez esetben is limitáltak: a McLarennel aligha jön össze egy hasonló kaliberű együttműködés, míg az Aston Martinnal „túl komplikált” lenne – így már csak a Sauber (Alfa Romeo) és a Williams marad a listán.

Lapértesülések szerint még esély is lehet a Sauber és az Audi házasságára, hiszen amellett, hogy van potenciál a csapatban, hajlandó lenne eladni a névhasználati jogokat – mindemellett a múltban útjaik már keresztezték egymást, amikor a német márka LMP1-es projektjében dolgoztak együtt. Ugyanakkor mások szerint jobb választás lenne a Williams, már csak az angliai főhadiszállás miatt is, másrészt a Dorilton Capital is érdekelt lehet az eladásban, mivel a csapat értéke jelentősen megnőtt, amióta a befektetőcsoport 2020 őszén lebonyolította az adásvételt.

A Hondánál azonban már más a helyzet, hiszen a japánok még csak a tavalyi év végén szálltak ki a Forma-1-ből, még motorszállítóként is, igaz, a Red Bull két csapatát azóta is segítik a háttérből, nem is annyira titokban. 2025 végéig ráadásul mind a Red Bull, mind pedig az AlphaTauri a Honda erőforrásait használja, ám az együttműködés ezután aligha fog folytatódni.

A The Race ugyanis már tényként kezeli, hogy a Red Bull hamarosan bejelentik a Porschével kötött, 2026-tól kezdődő megállapodást.

A Forma-1-ben ettől függetlenül igényt tartanának a Honda maradására, és – talán a tavalyi sikereket is látva – még Szakurában sem tettek le teljesen a folytatásáról. Legalábbis azt rebesgetik, hogy az ottani bázison korántsem csak a meglévő erőforrások karbantartása zajlik, a kutatás-fejlesztési munka sem állt le. A Honda mindemellett figyelemmel kísérte a 2026-os szabályváltozásokról eddig folytatott megbeszéléseket, de komoly beruházásokat kellene végrehajtania – és éppen ez lehet az akadály. Az F1-es projekt ugyanis épp az anyagiak miatt szorult háttérbe a Hondánál, mivel az igazgatótanácsnak át kellett csoportosítania a forrásokat más területekre, például a fenntartható technológiák fejlesztésére.

Érdekesség, hogy gyári csapatként sosem volt igazán tartós a Honda jelenléte a Forma-1-ben, sőt, a legutóbbi motorgyártói elköteleződése is (formálisan) csak hét szezont élt meg, de közben attól tartanak, ha lehetőséget is kap az Andretti Global a királykategóriás szereplésre, már öt-hat év után távozna.