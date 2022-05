Robotok jelentek meg a barcelonai paddockban a Forma-1-es Spanyol Nagydíj „nulladik”, csütörtöki napján: a bajnokság azzal a szándékkal próbálja ki az újítást, hogy a versenyzőket összekapcsolják azokkal a szurkolókkal, akik nem tudtak kilátogatni a versenyre, mert kórházba kerültek – számolt be a hírről több helyszínen készült fotó kíséretében a Motorsport.com.

Első körben két robotot teszteltek az F1 Digital munkatársai, az alig több mint 1,5 méter magas szerkezetek tetején egy kamerával ellátott síkképernyő található, amin keresztül a rajongók kommunikálhatnak a pilótákkal és a paddock többi tagjával. A robotokat a francia Awabot szállította, mely több sportszervezettel és -csapattal áll együttműködésben. Egy ideje használják már a mesterséges intelligencián alapuló technológiát a labdarúgásban: az FC Barcelona és ​​a Paris-Saint Germain (PSG) is bevetette, sőt, tavaly felbukkant a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) év végi gálavacsoráján.

A próbahétvégén összesen négy szurkolónak nyílt lehetősége arra, hogy a kórházból betekintést nyerjen a paddock kulisszái mögé – a képek alapján Pierre Gaslyval, az AlphaTauri franciájával, valamint Kevin Magnussennel, a Haas dán pilótájával is beszélgethettek.

Az egyik rajongó hét éve szenvedett súlyos autóbalesetet, aminek következtében azóta is tetraplégiás állapotban van, vagyis mind a négy végtagja lebénult. A szemével azonban tudja vezérelni a robotot, ami a szemmozgásokat követve megy körbe a paddockban. A másik szurkoló egy palliatív ellátásban részesülő gyerek – ezt a kezelést olyan betegeknél alkalmazzák, akik valamilyen súlyos, életet rövidítő, például daganatos betegségben szenvednek.

NEWS: F1 has been trialing robots to ensure unwell fans who cannot attend races will be able to interact with drivers and paddock personnel through the screens showing their face.#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/bbjS6uumuY

