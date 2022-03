A napokban jelentették be az A14 Management indulását, mely Fernando Alonso új, kifejezetten az utánpótlásra fókuszáló vállalkozása. A névválasztás nem véletlen, hiszen a spanyol a Forma-1-ben a 14-es rajtszámmal versenyez.

Első két ifjoncát már meg is nevezte az A14 Management a bolgár Nikola Tsovol és a Forma-2-be idén fellépő, francia Clément Novalak személyében.

A Forma-1 kétszeres világbajnoka az elmúlt évek során jelentősnek mondható üzleti portfóliót épített ki. 2017-ben alapította a Kimoát, és jelenleg is 25%-os részesedéssel rendelkezik a divatmárkában, melyhez nagykövetként is kötődik. Mindemellett megnyitotta saját múzeumát, Asztúria fővárosában pedig gokartpályát hozott létre – ugyanitt alapította gokartiskoláját is.

Mint azt cikkében a RacingNews365.com taglalja, az Alpine versenyzője az A14 Management felfuttatásában kétségkívül hasznosítani fogja a Flavio Briatorétól szerzett tudásának egy részét, hiszen az olasz üzletember és egykori csapatfőnök évekig egyengette Alonso karrierjét.

„Alig várom, hogy megosszuk tapasztalatainkat azokkal a tehetségekkel, akik csatlakoznak a projekthez, és így adjunk nekik lehetőséget arra, hogy megvalósítsák álmaikat” – írta közösségi oldalán Alonso.