Miután a Racing Pointot teljesen rózsaszínné változtatta, az Aston Martinnál már kevesebb szerepet kapott az osztrák víztechnológiai óriás, a BWT. A cég a tavalyinál mindenképpen emlékezetesebb megjelenésre vágyott a Forma-1-ben, így nem hosszabbított szerződést az Aston Martinnal.

Korábbi híradások szinte biztosra vették, hogy a BWT az Alpine-nál fog kikötni, pontosan így is történt. A BWT ráadásul rögtön névadó szponzora lett az Alpine-nak, a csapat hivatalos elnevezése BWT Alpine F1 Teamre változott.

Introducing BWT Alpine F1 Team.



We're proud to combine forces with BWT to drive sustainability around the world using the shared global platforms of Formula 1 and the automotive industry.



