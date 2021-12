Nicholas Latifi Abu-dzabi Nagydíjon történt balesete nélkül vélhetően teljesen más lett volna az idei Forma-1-es világbajnokság végeredménye is, a Williams pilótájának hibája is kellett ahhoz, hogy Max Verstappen lehessen a 2021-es szezon legjobbja. A kanadai már akkor bocsánatot kért mindenkitől, hangsúlyozva, hogy nem akart beleszólni a vb-csata alakulásába.

Azóta szándékosan távol tartotta magát a közösségi médiától Latifi, előre sejtve, hogy mit kap majd. A csendet azonban megtörte, és a hallgatás helyett a nyilvánosság elé állt, felszólalva azok ellen, akik a névtelenség mögé bújva, arc nélkül zaklatták őt.

Közleményében kifejtette, hogy a támogató üzenetek mellett sok ilyen megnyilvánulással találkozott, köztük még halálos fenyegetéssel is. Ez igazán sokkolt” – írta weboldalán Latifi. “A tény, hogy azt gondoltam, az lenne a legjobb, ha törölném az Instagramot és a Twittert a mobilomról, mindent elmond arról, hogy milyen kegyetlen tud lenni az online világ.”

“Néhányan azt mondták, hogy egy olyan pozícióért versenyeztem, ami nem számít néhány körrel a leintés előtt. De én mindig bele fogok adni mindent a kockás zászlóig, nem számít, hogy a győzelemért, a dobogóért, a pontszerzésért vagy épp az utolsó helyért megyünk. Ebből a szempontból ugyanolyan vagyok, mint a többiek.”

Latifi szerint ideje lenne fellépni még az eddigieknél is erősebben a gyűlölködők ellen. Közleményében kifejtette, hogy róla lepörögnek ezek a negatív dolgok, melyek egyébként sajnos bárkit érhetnek, és nem lenne szabad, hogy egy hangos kisebbség diktáljon. Az első lépések szinte azonnal megtörténtek: a Forma-1 hivatalos oldalától kezdve az összes csapaton át rengetegen megosztották a pilóta üzenetét.

