Három évig voltak csapattársak Kimi Räikkönen és Antonio Giovinazzi az Alfa Romeónál. Míg a finn szögre akasztja az F1-es bukósisakot pályafutása végén, addig az olasz pilóta a Forma-E-ben folytatja, miután az istálló nem tartott igény szolgálataira.

Az Alfa Romeo azonban egyikükkel szemben sem hálátlan, melyet azzal bizonyítanak, hogy a két versenyző autóján egy-egy személyes üzenet is olvasható majd a szezon utolsó futamán, az Abu-dzabi Nagydíjon. Giovinazzi autójának oldaldobozán a Grazie di tutto, Antonio, azaz Köszönet mindenért, Antonio felirat lesz látható.

Räikkönennél eközben híressé vált mondatának, a “Hagyjatok egyedül, tudom, mit csinálok” egyfajta folytatása, befejezése olvasható majd. Dear Kimi, we will leave you alone now, azaz kedves Kimi, most már egyedül hagyunk – ez látható a nyitóképen. A Jégember az eredeti mondatot egyébként 2012-ben éppen ezen a pályán mondta.

Az Alfa Romeo egyébként elárulta, hogy Räikkönenről és Giovinazziról a hétvége előrehaladtával még számos formában megemlékeznek majd, ám ezek módját nem részletezték.