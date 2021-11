Ikonikusabb, hosszabb ideje fennálló csapat-szponzor páros aligha van a technikai sportok világában, mint a Ferrarié és a Philip Morrisé. Ugyan annak idején a Marlboro színeiben pompázó McLarenek beégtek mindenki tudatába, a dohánytermékeket árusító cég már 1973 óta támogatja a Ferrarit.

A partnerkapcsolat túlélte a dohánytermékek direkt reklámozásának betiltását is. Emlékezhetünk, hogy sokáig vonalkódok tűntek fel a vörös autókon, egyértelműen utalva arra, hogy melyik szponzor nem jelenhet meg ott. Végül ez is eltűnt, de a PMI továbbra is öntötte a pénzt a csapatba.

2018-ban ismét visszatértek a Mission Winnow révén: habár itt nem egy termékről, hanem egy törekvésről van szó, számos országban ezt a logót is betiltották. Az indoklás szerint ez a brand csupán egy figyelemelterelés, melyről egyébként mindenkinek a dohánytermékek jutnak az eszébe.

A külső tényezők által megtépázott kapcsolat a La Gazzetta dello Sport információi szerint év végén jelenlegi formájában befejeződhet, és 2022-től kezdve már nem számolhatnak azzal a 125 millió dollárral, melyet eddig szponzoruktól kaptak. “A megegyezésünk év végén le fog járni, de beszélünk a Philip Morrisszal” – tette hozzá Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke. “A kapcsolatunk jó, és meglátjuk, hogyan alakul majd a helyzet a következő hónapokban. Valószínűleg velünk maradnak, de nem névadó szponzorként.”