Akik tüzetesen megnézik a mezőny Forma-1-es autóit, azoknak feltűnhetett, hogy a Forma-1-es Orosz Nagydíj óta már nem volt szponzormatrica a Ferrarik oldalsó hűtődobozai előtt található függőleges elemen. A kicsi, de jól látható, ezáltal szponzori szempontból népszerű területen korábban a Radiobook nevű cég logója szerepelt.

Az említett vállalkozás Japánban foglalkozik használt mobiltelefonok adásvételével – legalábbis papíron. Nemrég azonban nyilvánossá vált, hogy valójában egy hatalmas piramisjátékról lehet szó, pénzügyi tevékenységeikkel pedig nem tudtak elszámolni az illetékes hatóságok felé.

Vélhetően ezért is tűnt már el futamokkal ezelőtt a Ferrarikról matricáik. Rajtuk kívül azonban van még a Forma-1-ben olyan szponzor, melyekről ismert, hogy nem feltétlenül működnek törvényesen. Jelenleg is támogatja az AlphaTauri csapatát a myWorld, mely elvileg kedvezménykuponok szolgáltatásával foglalkozik partnerein keresztül, ám itt is inkább egyfajta piramisrendszer folytonos kiépítése zajlik, több országban már be is kellett szüntetniük tevékenységüket. Az osztrák cég még a Forma-1-es Osztrák Nagydíjnak is névadó szponzora volt 2019-ben.