Egyre kisebb az esély arra, hogy az Alfa Romeo a 2021-es Forma-1-es szezonban legalább olyan jól szerepeljen, mint tavaly. A Williams erős pontszerzéseinek köszönhetően csak kilencedik Kimi Räikkönenék gárdája a konstruktőri bajnokságban, és ritkán keverednek a legjobb tíz hely környékére.

A Török Nagydíjon azonban ez össze is jöhetett volna. Antonio Giovinazzi csak egy másodperccel ért célba később, mint a futamot kerékcsere nélkül teljesítő, még pontszerző helyen végző Esteban Ocon. Kimi Räikkönen is tűzközelben volt a 12. helyével, ám az eredményekből nem látszik a teljes kép.

Kiállása után a 2007-es világbajnok sokkal gyorsabban autózott, mint olasz kollégája, viszont mindketten érték utol az előttük haladókat. A csapat látta, hogy Räikkönennek jobb esélyei lehetnek az előzésre, ezért megkérték Giovinazzit, hogy engedje el a finnt, miután ő nem tudta megfutni a mérnöke által előirányzott köridőt.

Giovinazzi azonban nem engedelmeskedett, hiába szóltak neki kétszer is, hogy Räikkönen gyorsabb nála. A finn nem tudott mit tenni, beragadt a testvérautó mögé, és így pont nélkül maradtak.

Meglehet, hogy Giovinazzi engedetlensége mögött az áll, hogy már tudja, jövőre nem ő erősíti az Alfa Romeo csapatát. Tény, hogy bármilyen jóslat vagy előrejelzés merült fel a Forma-1-es mezőny egyetlen szabad ülésével kapcsolatban, alig merült fel az, hogy ő fogja azt jövőre is elfoglalni. Halovány opcióként persze felmerülhet az is, hogy Giovinazzi pusztán azért nem engedte el Räikkönent, mert szerette volna megmutatni, hogy ez a feladat neki is sikerülni fog, ám egyrészt nem sikerült, másrészt nem viselkedett csapatjátékosként.