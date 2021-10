Majdnem összejött az újabb Ferrari-dobogó Charles Leclerc számára a Forma-1-es Török Nagydíjon. A monacói versenyző egy rövid ideig még vezette is a futamot, esélye nyílt arra, hogy akár futamot nyerjen, ám végül a gumikopás és a többiek tempója megpecsételte a sorsát, és a negyedik lett.

“Nagyszerű versenyünk volt, az első etapban nagyon versenyképesek voltunk. Sajnos kicsit fáziskésésben voltunk a többiekhez képest a második szettben. Az első öt-hat körben gyorsabbak voltunk, mint azok, akik új intermediate gumikat használtak. Úgy gondoltuk, miért is álljunk ki, ha gyorsabbak vagyunk?” – tette fel a költői kérdést Leclerc.

“Ám hat kör után, amikor letakarították a szemcsésedést, rengeteg teljesítményt találtak, két másodpercet körönként. Nem volt más választásunk, ki kellett állnunk” – mondta. Ekkor ment el mellette Valtteri Bottas is a friss gumikon, és vette vissza a Mercedes-pilóta a vezetést.

LAP 47/58

And Bottas gets past Leclerc in the run to Turn 1 #TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/AAJpIUwkCR

— Formula 1 (@F1) October 10, 2021