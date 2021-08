2020 végén lett kegyvesztett Alexander Albon a Red Bullnál, miután nem tudta felvenni a versenyt Max Verstappennel, és helyére Sergio Perezt szerződtették. Miután az AlphaTaurinál Cunoda Jukinak szavaztak bizalmat, a kétszeres dobogós a partvonalra került, jelenleg ő a Red Bull tartalékversenyzője. Úgy tűnt, utolsó F1-es lehetősége a Forma-1-es Belga Nagydíj pénteki napján szállt el, miután bejelentették az energiaitalosok, hogy szerződést hosszabbítanak Perezzel.

Christian Horner csapatfőnök azonban megszellőztette, hogy jövőre akár F1-es ülést is kaphat Albon. “Alex továbbra is fontos tagja a csapatnak. Kulcsszerepet játszott idén, és továbbra is ebben a szerepben lesz. Egyelőre azt nézzük, van-e lehetőség számára a Forma-1-ben jövőre.”

Jelenleg az Alfa Romeo, illetve a Williams az a két csapat, ahol a legnagyobb eséllyel kaphatna ülést Albon, ezeknél a csapatoknál nem keltek még el az ülések 2022-re.

Az energiaitalosok pilótái – amióta a Red Bull csapatként is jelen van a Forma-1-ben – már többször is versenyeztek anyaistállóikon kívül. Így debütált Daniel Ricciardo is a HRT-nél 2011-ben, de Carlos Sainz is így került annak idején a Renault-hoz egy “kölcsönszerződés” keretein belül.