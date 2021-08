Fernando Alonso nem tétlenkedett, amikor 2018 után ideiglenesen kiszállt a Forma-1-ből: a Toyotához igazolt a WEC-be, akikkel közösen kétszer is megnyerte a világ legismertebb hosszútávú versenyét, a Le Mans-i 24 órás futamot.

A spanyol, már az Alpine versenyzőjeként, idén is visszatér a versenypályára, ahol vezetni is fog – igaz, ezúttal nem az egynaposon indul, csak egy korábbi Forma-1-es autóval bemutatózik a 32-szeres Forma-1-es győztes. Csapattársa, a friss futamgyőztes Esteban Ocon sem fog unatkozni, ő az Alpine egyik utcai autójával, az A110 GT4-gyel veszi be a Circuit de la Sarthe aszfaltját.

Az Alpine-parádéhoz többen is csatlakoznak, köztük Laurent Rossi, a márka vezérigazgatója is. A pletykák szerint ezzel a felhajtással készítik elő a francia márka Hypercar-autójának bemutatását – ez jelenleg az endurance-versenyzés csúcskategóriája.