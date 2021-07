Négy helyet javított rajthelyéhez képest Charles Leclerc a Forma-1-es Osztrák Nagydíjon, ám a Ferrari versenyzője talán ennél jobb eredményt is elérhetett volna, ha nem szabálytalankodik ellene kétszer is Sergio Perez.

A Red Bull mexikói pilótája két alkalommal is a kavicságyba terelte az őt éppen megelőzni próbáló monacóit, aki ezek miatt időt veszített. Perezt ugyan kétszer öt másodperces büntetéssel sújtották, de a Ferrari pilótájának ez aligha jelent vigaszt, ugyanis akkora előnyt autózott ki Perez a leintési, hogy ezzel csak a futam végén felzárkózó Carlos Sainz nyert helyet, és lett ötödik.

LAP 41/71

Lightning strikes twice! Leclerc goes through the gravel after he runs out of road fighting with Perez #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/QchnibRh2i

