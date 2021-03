Két éves kihagyás után 2021-ben újra a Forma-1 mezőnyét erősíti Fernando Alonso. A spanyolok kétszeres bajnoka nyáron tölti a 40-et, de ennek ellenére úgy érzi, hogy képes lesz felvenni a versenyt a jelenlegi legjobb pilótákkal – ezt ő maga mondta el nemrég.

Egy másik kétszeres világbajnok, Mika Häkkinen azonban azt tanácsolja az Alpine versenyzőjének, hogy jobb, ha óvatos lesz. Esteban Ocon ugyanis nem éppen az a kolléga, akivel könnyű együtt dolgozni. Elég csak a Racing Pointnál töltött éveire visszagondolni, ahol gyakran összetűzésbe került Sergio Perezzel a pályán.

“Szeretnék pozitívumot mondani róla, de nem ismerem eléggé. Kívülről nézve, a kommentek és az interjúk alapján azt kell mondanom, hogy nem feltétlenül ilyen csapattársat szeretnék magamnak” – árulta el 1998 és 1999 legjobbja.

“Az embernek bíznia kell a csapattársában, de én nem bízom Oconban. Lehet, hogy ez egy kissé durvának hangzik, de így van. Talán egy kissé bántó lehet a véleményem, mert nem ismerem személyesen, de levonhatók következtetések a róla elhangzottak alapján” – tette hozzá Häkkinen.

A finn szerint azonban Alonso meg fogja ugorni ezt az esetleges akadályt is. “Fernando egy igazi matador. Be fogja árnyékolni Ocont, nem hiszem, hogy lesz esélye” – célzott a franciára. “Gyors és tapasztalata is van, de Fernando esélyt sem fog hagyni neki” – jósolta a McLarennel csúcsra jutó kétszeres világbajnok.