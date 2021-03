Lewis Hamilton mindössze egy évre szóló hosszabbítást írt alá a Mercedesnél, ami akár valami komolyabb változásnak az előszele is lehet. A korábbi világbajnok Damon Hill szerint sok kérdést vet fel Hamilton ügye.

“Lewis abban a helyzetben van, hogy válogathat a lehetőségei között” – vélekedett Hill. “Tudja, hogy még hosszú ideig versenyezhet, ha akar, de nem biztos benne, hogy akar-e.”

“De láttuk, mi történt Michael Schumacherrel is a Ferrarinál. Arra nem lehet alapozni, hogy ‘majd várnak rám’, mert a Mercedes nem fog és nem is tud. Ez a csapda, és ezzel Lewisnak is tisztában kell lennie. Kockázatos azt feltételeznie, hogy pótolhatatlan.”

Zak Brown, a McLaren főnöke szerint Hamilton olyannyira pótolható, hogy jövőre Max Verstappen, George Russell felállásban versenyez majd a Mercedes.