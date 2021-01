“Igaz, hogy az emberek azt mondják, neki ez az újoncéve volt, nekem pedig nem. Akkoriban váltottunk Bridgestone gumikra, ami olyan volt a Michelin után, mintha GP2-es gumikon vezettünk volna. Az első 3-4 versenyem és az egész téli tesztidőszak alatt át kellett alakítanom a vezetési stílusomat. Ez sosem volt nyilvános, az ilyesmi nem érdekli a nyilvánosságot” – magyarázta Alonso. Korábbi technikája – mely ismét felszínre tört, amikor visszaült 2005-ös Renault-jába Abu-Dzabiban – leginkább a lassabb kanyarokba történő hirtelen bekormányzásoknál figyelhető meg az alábbi videón.

So good, we’re sharing it again. pic.twitter.com/i6L2eVA9yg

— Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) January 7, 2021