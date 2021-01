Mivel a csapatok a Liberty Mediától kapják a pénzdíjaikat, számítani lehetett arra, hogy a folyamatok előbb-utóbb, de rajtuk is lecsapódnak. Nos, ez a pillanat most történt meg: az Auto Motor und Sport értesülései szerint a pénzek újraosztásánál a tulajdonos törekedett az egyenlőségre, így a három nagycsapat, a Ferrari, a Mercedes és a Red Bull jóval kevesebb pénzt kapott, mint 2019-ben. A legtöbbet a vörösök bukták: Maranellóba 55 millió dollárral kevesebb érkezett, de a címvédő istálló és az energiaitalosok is buktak 32, illetve 20 millió dollárt.

A Ferrari pénzjutalmának ilyen mértékű csökkenése nem csak a Liberty Media kiegyenlítő hatásában keresendő: az olasz csapat mindössze a konstruktőri hatodik helyen végzett, ezért a pozícióért pedig jóval kevesebb összeg jár, mint akár az összetett harmadik helyéért. Mindennek ellenére még így is ők kapták a legtöbb pénzt, 150 millió dollárt, melyből 50 milliót tesz ki az a pénz, melyet csakis azért kapnak, mert ők a Ferrari.

Melyik istálló mennyi pénzt kap? Itt a teljes lista:

Csapat Pénzdíj (millió dollár) Különbség 2019-hez képest (millió dollár) Ferrari 150 -55 Mercedes 145 -32 Red Bull 132 -20 McLaren 115 15 Racing Point 100 41 Renault 97 24 AlphaTauri 77 24 Alfa Romeo 69 13 Haas 61 -9 Williams 59 -1

A pénzek újraelosztásánál nemcsak vesztesek voltak, de nyertesek is. A Racing Point, mely 2021-ben már Aston Martin néven fut, kis híján megduplázta a pénzjutalmát, de a korábbiakhoz képest a Renault (melyből Alpine lett 2021-re) és az AlphaTauri is nagyobb összeget kapott. A középmezőny ilyen mértékű megerősödése a kiegyenlítettebb erőviszonyoknak köszönhető: a csapatok gyakrabban szereztek pontokat, dobogóra is állhattak néhányszor, sőt, néhányuknak a futamgyőzelem is összejött.

