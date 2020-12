A versenyzők igyekeztek kihasználni a lehetőséget, hogy minél több kört megtegyenek. Aktív volt Mick Schumacher, aki a Haasszal több mint 120 kört tett meg, de az AlphaTaurival Cunoda és Szató Marinó is aktívan körözött. A legszorgalmasabb Robert Svarcman volt a Ferrarival, az orosz 129 körig jutott. A nap leggyorsabb körét Alonso futotta, a részletes eredménylista körszámokkal az alábbiakban látható.

Entering the final hour of action in the Abu Dhabi test 🇦🇪

➡️ Mick heads out to add to his 104 laps so far today. #HaasF1 #F1Testing pic.twitter.com/9060ORRifO

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 15, 2020