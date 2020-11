Lewis Hamilton a két héttel ezelőtti Török Nagydíjon megszerezte pályafutása hetedik Forma-1-es világbajnoki címét, amivel beérte az élő legenda Michael Schumachert. Az angol minden egyéb releváns statisztikában már a német előtt is jár, abszolút csúcstartó.

A bajnoki siker után Hamilton hazájában igen sokan arról kezdtek beszélni, hogy ideje lenne, hogy a pilóta magas állami kitüntetést kapjon, azaz II. Erzsébet királynő lovaggá üsse őt.

A Mercedes versenyzője Bahreinben így beszélt a lehetőségről:

„Nos, először is soha-soha nem mondanék nevet a királyi családnak. Az Egyesült Királyságban nőttem fel, nagy rajongójuk vagyok. Szürreális azt hallani, hogy a nevem most a parlamentben forog. Szürreális, hogy most, amikor annyi minden zajlik a világban, az én munkámat is elismerik” – idézte az Autosport.