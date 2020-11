A Red Bull Racing és a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) is jelentette csütörtök délelőtt, hogy a Forma-1-es Bahreini Nagydíjat megelőző rutintesztelés során a csapat sportigazgatója, Jonathan Wheatley pozitív eredményt produkált.

Az 53 éves szakember az előírásoknak megfelelően 10 napra karanténba vonult az Egyesült Királyságban. Feladatait a Bahreinbe elutazott más csapattagok veszik át.

A Red Bull Racingnél senki másnál nem diagnosztizáltak fertőzést.

We can confirm that during mandatory pre-race testing in the UK, Sporting Director Jonathan Wheatley tested positive for COVID-19. In accordance with official protocols he will continue to isolate for the 10 day period and not attend the #BahrainGP pic.twitter.com/fvoeUOzJU3

— Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) November 26, 2020