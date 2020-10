2012-ben a Williams már rég nem az a világverő erő volt, mint, húsz, vagy akár tíz évvel korábban, ezért óriási meglepetést okozott, amikor a Spanyol Nagydíjon Pastor Maldonado a 2. helyre kvalifikált, majd – Lewis Hamilton büntetésének köszönhetően a pole-ból rajtolva – vasárnap megnyerte a futamot. A megdöbbentő eredményre még rátett egy lapáttal, hogy a díjkiosztó után azonnal hatalmas tűz keletkezett az ünneplő csapat garázsában.

Az elmúlt években egyesek érdekes elmélettel álltak elő: a Williams meglepetés-győzelme összeesküvés eredménye volt, a Forma-1 ura, Bernie Ecclestone barátja, Sir Frank Williams kedvéért, amolyan 70. születésnapi ajándékként elintézte, hogy Maldonado a szabályosnál könnyebb autóval versenyezhessen Barcelonában, a garázstűz pedig a bizonyítékok eltüntetését szolgálta.

A Williams korábbi versenyzője, az eset idején a csapat tanácsadójaként dolgozó Alexander Wurz az osztrák ORF-nek nyilatkozva öntött most tiszta vizet a pohárba:

„Egyértelműen nem igaz! Abban az időben én is a csapatnál voltam, akkoriban volt ott Toto Wolff is. A tűz pedig igazi katasztrófa volt, nagyon veszélyes” – mondta, majd elárulta, valójában mitől is volt olyan versenyképes Maldonado.

„Az autó azért volt olyan gyors, mert a mi csapatunk volt az első, amelyik rájött, hogyan melegíthetjük az első gumit a felnin keresztül. A tesztelésen fedeztük ezt fel, Ed Wodd főmérnök és én. A pálya szélén állva beszélgettünk arról, hogy a felnin keresztül áramló nagy mennyiségű levegő hogyan hűti a gumikat, és hogy emiatt mindenki alulkormányzottsággal küszködik. Mi vettük ezt észre elsőként” – magyarázta.