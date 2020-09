Red flags are out as the Williams driver goes into the barriers at Turn 10 💥 #RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/mNzTNhONcp

A leggyorsabb a mercedeses Valtteri Bottas volt, igaz, a finn hajszálnyival elmaradt Charles Leclerc tavalyi első edzéses eredményétől. A hatszoros világbajnok csapattárs, a vasárnapi Michael Schumacher 91-es futamgyőzelmi rekordját beérni készülő Lewis Hamilton viszont csak a 19. lett – az angol Sainz incidense miatt maradt le a gyors kör teljesítéséről.

He is top of the time sheets early on in FP1 with a 1:36.852 ⏱️ #RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/zRgxTkFY16

But the Australian has impressed so far



Bottas mögött kisebb meglepetésre a renault-s Daniel Ricciardo zárt, őt volt csapattársa, a Red Bull-os Max Verstappen, majd a Racing Point párosa követte.

A top10-be befért még Esteban Ocon a másik Renault-val, Alexander Albon a másik Red Bull-lal, mindkét AlphaTauri és a ferraris Sebastian Vettel is.

Just over 20 minutes to go in FP1 and Romain Grosjean is the latest to go for a spin at Sochi 👀

The drivers have found it tricky out there at times so far today 🔄#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/VfbTTJjvuI

— Formula 1 (@F1) September 25, 2020