Jean Todt, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke a napokban ismét meglátogatta Michael Schumachert. Szavai alapján nincs sok változás a hétszeres világbajnok állapotában, aki 2013-as síbalesete óta nem mutatkozott a nyilvánosság előtt.

“Találkoztam Michaellel múlt héten. Harcol” – fogalmazott a Ferrarit 1994 és 2007 között irányító Todt. “Istenem, mindannyian tudjuk, milyen borzalmas és szerencsétlen balesete volt, ami rengeteg problémát okozott.”

“De mellette van a csodálatos felesége, és ott vannak a gyerekei is. Ápolók is körülveszik, csakis a legjobbakat kívánhatjuk neki és a családjának egyaránt. Csak annyit tehetek, hogy a közelükben maradok, amíg bármit is tehetek. Ha eljön ez a pillanat, megteszek bármit.”

Todt beszélt Lewis Hamiltonról is, aki valószínűleg Schumacher minden rekordját meg fogja dönteni. “Lewisé lesz minden rekord, mert nagyon tehetséges versenyző. Motivált, ráadásul a legjobb autó az övé a legjobb csapatban.”

“Korábban azt gondoltuk, Michael rekordjait nagyon nehéz lesz megdönteni, de a szabályok hosszú változatlansága Lewis és a Mercedes kezére játszott.”