A Renault a várakozásoknak megfelelően a Magyar Nagydíj után is óvott a Racing Point ellen, az ügyben szeretne a lehető leghamarabb döntést hozni az FIA. Nem is ártana felpörgetni a dolgokat, mert ha hinni lehet a Red Bullnak, más csapatok is óvást fontolgatnak a Racing Point ellen.

“Információink szerint több csapat is óvni fog. Reméljük, tisztázzák az ügyet” – fogalmazott Helmut Marko.

A Red Bull számára nem véletlenül fontos az ügy. “Ha a Racing Point autója szabályos, mi ugyanezt fogjuk csinálni az Alpha Taurinál. Ha felmentik őket, azzal rengeteg pénzt spórolhatunk a második csapatunknál, és még versenyképesebbé is tehetjük.”