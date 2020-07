Már Ausztriában is a feltámadás jeleit mutatta a Williams, a Hungaroringen viszont ennél is magasabbra helyezte a lécet az elmúlt években bukdácsoló grove-i alakulat, amely mindkét autójával bejutott a Q2-be az időmérő edzésen – erre legutóbb a 2018-as Olasz Nagydíjon volt példa, amikor még Lance Stroll és Felipe Massa versenyeztek a gárda színeiben.

A Mercedes-nevelt George Russell zsinórban másodjára kvalifikált a 12. helyre, de a brit úgy véli, ezúttal még a legjobb tíz közé is be tudta vona magát verekedni. „Életre kelt az autó az időmérőn, ilyen körülmények között, nagyon élveztem” – idézi a 22 éves pilóta szavait a csapat közleménye. „Nem számítottam arra, hogy ennyire gyors leszek, remek volt az autó, én is jó ritmusban voltam.”