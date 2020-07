A Red Bull Ringen a hétvégén máris folytatódik a 2020-as Forma-1-es világbajnokság, igaz, péntek délelőtt nem ugyanaz a 20 pilóta gurul ki a pályára, aki a vasárnapi Osztrák Nagydíjon vezetett.

A Stájer Nagydíj első szabadedzésére ketten is átadják az autójukat a tesztpilótának: a Williamsnél George Russell kispadozik majd a Forma-2-es Jack Aitken kedvéért, míg az Alfa Romeónál az épp a Williamstől érkezett Robert Kubica próbálja ki az idei versenyautót, az ő kedvéért Antonio Giovinazzi áll félre.

Exciting news! @JaitkenRacer will be in the car for #FP1 on Friday morning 👌#WeAreWilliams 💙 pic.twitter.com/DCxFwRQw6S

— WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) July 6, 2020