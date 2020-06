A 2005-ös Amerikai Nagydíj örökre emlékezetes marad mint a Forma-1-es futam, amelyen a mezőny nagy része a rajt előtt szállt ki a versenyből.

A 15 évvel ezelőtti indianapolisi versenyhétvégén a Michelin gumiabroncsai nem bírták az utolsó, az oválpályához tartozó döntött kanyarban fellépő terhelést, több defekt és egy súlyos baleset is történt ott, azért a francia gyártó jelezte partnerei felé, hogy nem tud felelősséget vállalni a versenyzők biztonságáért, főleg, hogy abban az évben csere nélkül, egy szett gumin kellett végigcsinálni a versenyt.

Felmerült, hogy a kanyart egy ideiglenes sikán beépítésével lassíthatnák és tehetnék biztonságossá a vasárnapi versenyre, ahogy volt szó arról is, hogy a michelinesek csak ez alkalommal cserélhessenek gumit futam alatt, sőt a másik gumiszállító, a Bridgestone is vállalta volna, hogy az egész mezőnyt ellássa, ahogy még az is felmerült – az előbbiekkel akár valamilyen kombinációban -, hogy világbajnokságon kívüli futamként, akár a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) nélkül, a csapatok szervezésében bonyolítsák a nagydíjat, de a Ferrari és az olaszoknak kontrázó FIA minden alternatívát, kompromisszumot elutasított.