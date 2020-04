A Forma-1 hivatalosan még nem közölt semmit, de úgy tűnik, a sportág vezetése júliusban, zárt kapuk mögött tartott futamokkal szeretné elindítani a koronavírus-járvány miatt a rajt előtt elakadt szezont, hogy aztán egészen decemberig vagy akár januárig pörgessenek le 15-18 futamot.

1998-99 világbajnoka, Mika Häkkinen az Inside Formula One podcastnek nyilatkozva azt mondta, nem érti, mit tervezgetnek már most a fejesek.

„A papír sokféle forgatókönyvet elbír, az tény – hogyan induljon az idény, hol, hány futam legyen… De én azt gondolom, hogy nagyon nehéz most bármit is tervezni. Tervezhetnek akármennyit, de egyelőre továbbra sincs vakcina a vírusra. Ez itt a nagy gond” – utalt arra a finn, hogy ha nézők nélkül rendeznek futamokat, az F1-es utazás közben és a paddockban is megfertőzhetik egymást, vihetik magukkal a vírust.