A Ferrarinál ugyan azt mondták, hogy szeretnék megtartani az idén lejáró szerződésű Sebastian Vettelt, ám ha hinni lehet az olasz Gazzetta dello Sportnak, a négyszeres világbajnoknak megalázó, egy évre szóló, az eddigi fizetését közel harmadoló ajánlatot tettek, amit a német állítólag vissza is utasított.

Nem lennénk meglepve, ha szándékosan húzták volna ezt meg.

A lap hozzátette, hogy a Scuderia máris érdeklődött a két lehetséges utódnál, a mclarenes Carlos Sainznál és a renault-s Daniel Ricciardónál.

Ha üresedés, természetesen a sportágból 2018 végén távozott, de a 2021-es visszatérést végig lehetőségként emlegető Fernando Alonso sem maradhat ki: az F1Insider.com értesülése szerint a kétszeres világbajnok is megkezdte a helyezkedést, állítólag ő is szívesen be-, pontosabban visszaülne a vörös autóba.

Jó kérdés persze, hogy mennyi valóságalapja van a hírnek, ahogy az is, hogy a 2014 végi nem épp baráti válás után mennyire van fogadókészség a Ferrarinál, persze az is igaz, hogy azóta a cég és a csapat vezetése is lecserélődött már. További kérdőjel, hogyan is szerepelhetne a nyáron már 39. születésnapját ünneplő spanyol a Ferrari új kedvence, a fiatal Charles Leclerc mellett – Michael Schumacher 2010-es mercedeses visszatérése sem sült el valami jól, ahogy Alonso is mellényúlt már egyszer a második mclarenes időszakával.