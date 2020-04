Olvass tovább

A versenyzők, Kevin Magnussen és Romain Grosjean felajánlották a segítségüket.

„Megkerestek, azt mondták, hogy ha bármit tehetnek, szóljak. Igen, a fizetéscsökkentést is beleértve, erről is tárgyalunk velük. Ők is látják, milyen helyzetben vagyunk. Részleteket még nem tudok mondani, de benne vannak. Egyelőre vizsgáljuk a forgatókönyveket, de jó tudni, hogy a versenyzők is készek segíteni” – folytatta Steiner.

A svájci Blick arról tudósít, hogy a hinwili központú Alfa Romeo is egy hasonló, ottani programmal él majd, és az ő versenyzői, Kimi Räikkönen és Antonio Giovinazzi is lemondhat a bére egy részéről a csapat javára.