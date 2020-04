A Forma-1-es csapatok közül már három – a McLaren, a Williams és a Racing Point – úgy döntött, hogy a globális koronavírus-járvány okozta leállás miatt, a költségeik csökkentésére dolgozói egy részét kényszerszabadságra küldi – az Egyesült Királyságban ebben az esetben a kormány átvállalja a fizetéseik 80%-át –, míg a többiek, beleértve a pilótákat és a vezetőket is, fizetése csökken.

A brit Daily Mail és az Autosport.com is arról tudósít, hogy maga a Forma-1 is hasonló lépéseket tett: a londoni és Biggin Hill-i, nagyjából 400 fős stáb felét kényszerszabadságra küldték, míg a vezetők, köztük a vezérigazgató Chase Carey és a sportszakmai főnök Ross Brawn is 20%-os fizetéscsökkentést vállalt.

Ahogy a csapatok, a Forma-1 is szorult helyzetben van, hiszen a futamok törlése és elhalasztása miatt a már befolyt rendezési díjakhoz nem nyúlhatnak, ugyanis előfordulhat, hogy azokat vissza kell majd utalniuk, miközben a csapatoknak továbbra is havonta kell fizetniük a tavalyi évben elért eredményeik után járó díj részleteit, ahogy a cég működési és bérköltségei sem tűntek el a járvány miatt.

Az F1-nek nagyon csúnyán odavágott a járvány, a cég részvényei az év eleji 46 dolláros értékről mostanra 23 dollárra zuhantak, azaz értékük megfeleződött.