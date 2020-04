A Forma-1-et is érzékenyen érinti a globális koronavírus-járvány, a független csapatok egy része pedig olyan mint a cápa, amely ha nem úszik, elpusztul – versenyek híján az alkulatoknak csak költségei vannak, bevételei nem igazán.

Az augusztusról mostanra előrehozott kötelező leállással egyrészt épp ezt kívánták ellensúlyozni, ám a lehető legkomolyabb megszorításokra van szükség, ha kisebb alakulatok túl akarnak élni.

A McLaren már a múlt héten közölte, hogy kényszerszabadságolásokkal és a bérek csökkentésével igyekeznek csökkenteni a kiadásaikat, ma pedig ugyanezt jelentette be a Williams is.

A grove-i alakulat rövid közleményében részleteket is elárult: a szabadságolások május végéig szólnak, a csapat felsővezetése és a versenyzők pedig fizetésük 20%-áról kénytelenek lemondani.

Due to the ongoing situation involving Covid-19, ROKiT Williams Racing is temporarily furloughing a number of employees as part of a wider-range of cost-cutting measures.

Full statement 👇

— ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) April 6, 2020