A globális koronavírus-járvány a sportág jellegéből adódóan komolyan „odavág” a Forma-1-nek, a világ minden tájára utazó széria tetszhalálba süllyedt.

Az első nyolc futam közül kettőt töröltek, hatot elhalasztottak, de még a júniusi kezdés is bizonytalannak látszik. Az F1 vezetése pillanatnyilag az év második felében megrendezendő 15-18 versennyel számol.

A Forma-1 bevételeinek nagyjából egyharmada származik a versenyrendezési díjakból (futamonként átlagosan 28 millió dollár) – további egyharmadot adnak a tévés közvetítési díjak, tizenpár százalékot a közvetlen szponzorációk, a maradék pedig egyéb tételekből pl. a Paddock Club VIP-belépőiből, a márkatermékek eladásából stb. jön össze –, ám nagydíjak híján/kevesebb verseny esetén értelemszerűen kevesebb pénz is folyik be, így kevesebb pénzt oszthatnak szét a csapatok között is.