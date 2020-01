Megvan a Mercedes 2020-as autójának leleplezési dátuma is, a hatszoros konstruktőri bajnok csapat február 14-én, Silverstone-ban mutatja majd be Lewis Hamilton és Valtteri Bottas idei járgányát, a W11-est. Ahogy a csapatnál szokás, az autó bejáratását (shakedown) is elvégzik majd aznap a versenypályán.

We’re not saying cancel your Valentine’s Day plans, but you should probably cancel your Valentine’s Day plans… 😘 pic.twitter.com/PXGoDvTxZ1

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) January 17, 2020