Ahogy köztudott, Ausztrália szörnyű természeti katasztrófától szenved, az ország jelentős területén hetek óta bozóttüzek tombolnak, melyek az embereknél is jobban sújtják a költözésre, óvintézkedésre képtelen élővilágot – különböző becslések szerint néhány száz, de akár egymilliárd állat is elpusztulhatott már a lángok között.

A hatszoros világbajnok Lewis Hamiltont is megérintette az ausztráliai katasztrófa, ezért a Mercedes 35 éves pilótája félmillió ausztrál dollárt, azaz bő 100 millió forintot adományozott az állatmentésre.

„Mélységesen elszomorít, hogy Ausztráliában több mint egymilliárd állat halt fájdalmas halált, ártatlanul, menekülésre képtelenül. Nem titok, mennyire szeretem az állatokat, egyszerűen nem tudom nem gyászolni a mostanáig elpusztult védtelen teremtményeket és azt, hogy egyes fajok a kipusztulás szélére sodródtak” – magyarázta az Instagramon, hozzátéve, hogy 500 ezer dollárt ad az állatmentők, a helyi tűzoltók támogatására, valamint követőit is a jótékonykodásra biztatta.

It breaks my heart to see the devastation the Australian bushfires are causing to people and animals across the country. I’m pledging $500k to support the animals, wildlife volunteers and rural fire services. If you are able to, and you haven’t already then you can donate too. pic.twitter.com/DXjScK5Oqq

