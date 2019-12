A Red Bull Racingnél büszkék lehetettek, hiszen másik versenyzőjük, Alexander Albon is behúzott egy díjat: a szezon elején a Toro Rossónál bemutatkozott, a nyári szünet után a nagycsapathoz átültetett tahi-brit ifjonc az év újonca lett.

#FIAPrizeGiving2019 – The FIA Rookie of the Year award honours the most outstanding driver to have just completed their first season. Thanks to an impressive debut for both @ToroRosso and @redbullracing this year, @F1 driver @alex_albon is the winner of the 2019 award. 🕺🏆 pic.twitter.com/oeb4mq4v1w

