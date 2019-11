A felügyelők általában nem szólnak bele büntetéssel a csapatok belügyeibe, nem tették most sem, az ítéletükben csupán azt emelték ki, hogy mindkét versenyző tehetett volna többet az ütközés elkerülése, illetve a következmények mérséklése érdekében.

Olvass tovább

“Egy kicsit kisebb mértékben látom Leclerc-t felelősnek” – mondta Rosberg. “Ugyanakkor ha elöl vagy egy ilyen helyzetben, gyakran érzed úgy, hogy csak lassan mozogsz.”

“Egyébként is fontos a másikat nyomás alá helyezni, és amilyen korán csak lehet, befelé kényszeríteni. Annak is nehéz azonban ezt felismernie, aki éppen belül van.” Hasonló incidense egyébként Leclerc-nek is volt a futam elején, Lando Norris azonban reagált a monacói mozdulatára.

“Mivel milliméterekről van szó, nem látod, ha az elöl lévő elkezd befelé húzódni. Amikor Leclerc felismerte, hogy Vettel felé mozog, már túl késő volt.”

“Leclerc talán kisebbet hibázott, mert Vettel egy kicsit túl korán és túl gyorsan kezdett befelé mozogni. De itt tényleg csak apróságokon múlt a dolog.”