A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) Motorsport Világtanácsa ma szavaz a Forma-1-ben bevezetni kívánt 2021-es reformokról.

Az elmúlt hetekben arról lehetett hallani, hogy a csapatok az utolsó pillanatban kifogásokkal, új módosítási javaslatokkal, sőt a csomag bevezetésének 2022-re való halasztásának ötletével álltak elő, így egyelőre semmi sem vehető biztosra.

A gyártók/konstruktőrök képviselőjeként a Ferrari csapatfőnöke, Mattia Binotto ül a Motorsport Világtanácsban, az olasz csapatnak ráadásul vétójoga van, de a maranellói vezető szavaiból úgy tűnik, nem fogják blokkolni a bevezetést.

“Valós kérdés, hogy a szabályok megfelelőek-e, és hogy tényleg ezeket akarjuk-e. De ha már kialakult, hogy ezek lesznek az új szabályok, akkor egyszerűen fogadjuk el őket, ennyi” – mondta Binotto az esetleges 2022-re való halasztást illetően.

“A szabályok finomítgatása soha véget nem érő folyamat. A jelenlegi szabályokat is farigcsáljuk minden lehetséges alkalommal. Sok mindenen kell még javítani, tény, hogy az új szabályok éretlenek, de az majd a csapatok és az F1-vezetésének közös feladata lesz, hogy foglalkozzunk a különböző kételyekkel. Meggyőződésem, hogy akármilyen szabályok is jöjjenek ki most, a 2021-es idény kezdete előtt még finomítani fogjuk őket, sőt az után is” – magyarázta, miért nem érdemes elnapolni a bevezetést.