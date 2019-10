“Úgy gondolom, hogy a szezon előtti elvárásaim teljesültek. Nem voltam benne biztos, mit is várjak a Forma-1-es hullámvasúttól, de összességében nagyon elégedett vagyok azzal, ahogy az idény alakult. A jó pillanatoktól a nehezebb időkig semmin sem változtatnék” – nyilatkozta a Motorsport Weeknek.

A Forma-2 tavalyi bajnoka, a Mercedes 21 éves neveltje, George Russell idén a Williamsnél kapott F1-es bemutatkozási lehetőséget. Az ifjonc az eddigi 17 hétvégén szinte végig verte csapattársát, Robert Kubicát, de így is ő az egyetlen a mezőnyből, aki pont nélkül áll.

Olvass tovább

“Különösen a nehezebb helyzetekből tanultam nagyon sokat, az pedig, hogy a mezőny végén vagyok, lehetőséget adott arra, hogy a reflektorfénytől távol fedezhessem fel az F1-et. Remélhetőleg a hasznomra válik majd ez, amikor már érdemben küzdhetek!”

Az FW42-es most, nem sokkal a szezon vége előtt is a mezőny legrosszabb autója, de Russell azt mondja, így is óriási a változás az év elejéhez képest:

“Egyértelműen sokat javult, már pusztán a vezethetőség szempontjából is. Belülről egyértelműen sokkal jobb már vezetni. Természetesen minden csapat számára nagyon nehéz nagyot ugrani, de úgy gondolom, hogy a mostanra lerakott alapok biztatóak a jövő év tekintetében. Hiszem, hogy a középmezőny végében küzdhetünk majd, sokkal jobban versenyben leszünk, mint most.”