53 helyett hivatalosan csak 52 körös volt a 2019-es Forma-1-es Japán Nagydíj, miután hamarabb mutatták be a kockás zászlót. A szabályok nagyon szigorúak ezen a területen, ha bármilyen okból – akár véletlenül, akár egy hiba miatt – hamarabb lengetik meg a verseny végét jelző zászlót vagy hamarabb villan fel az ezzel egyenrangú lámpa; az aktuális eredmény számít.

Az élmezőnyben ez a változás nem befolyásolja a végeredményt, azonban így is pontokról dönt. A kilencedik helyen haladó Sergio Perez ugyanis az utolsó körben koccant Pierre Gasly Toro Rossójával, és a kavicságyon keresztül falba csúszott Racing Pointjával.

Video Pierre Gasly colliding with Sergio Perez in the last lap of the race! #JapaneseGP #Formula1 #F1 pic.twitter.com/f4pu22Lrcm

