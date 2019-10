Remekül kezdte a 2019-es Forma-1-es szezont Valtteri Bottas: az első négy versenyből kettőt megnyert. Utána azonban lemaradt Lewis Hamilton mögött, és valószínű, hogy a Mexikói Nagydíjon már matematikailag is kiesik a bajnoki címért vívott harcból – noha a finn nyert Szuzukában, négy futammal az idény vége előtt 64 pontos a hátránya.

„Nem gondoltam volna, hogy ’ennyi volt’ az egész. Tisztában vagyok a tényekkel, és nagyon szerencsésnek kellene lennem ahhoz, hogy továbbra is harcolhassak a bajnoki címért” – nyilatkozta Bottas a helyzet kapcsán.

„Ez még nem zárult le, de egészen biztos, hogy ezért csak magamat hibáztathatom. Azért is, hogy ekkora lett a lemaradásom a pontversenyben, mert Lewis jobb volt idáig, ráadásul sokkal kiegyensúlyozottabb is. Ebben a helyzetben már csak egy-egy hétvégére fókuszálok, és ahogyan egyre közelebb kerül a végéhez, egyre nyilvánvalóbb, mi lesz a pontállás, és az is, hogy hol fogok végezni. Annyi legalább, hogy az idei évem jobb a tavalyinál.”