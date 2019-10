Ez a célja egy magyar kiskamasznak, a 13 éves Vida Benedeknek is, aki a tehetségét, képességeit rengeteg tanulással, edzéssel fejleszti, hogy valóra váltsa álmát: világbajnok akar lenni. Két éve már írtunk róla, nézzük, hol tart most!

Beni a nemzetközi színtéren is próbára tette már magát, a Rotax Grand Fesztiválon Bruckban a 2. helyezést érte el, és a leggyorsabb kört is megfutotta. Ezt az eredményt már a gyári Ralf Schumacher-csapat is posztolta az oldalán. Nemrég az FIA CEZ (Central Eastern Zone) versenyen is elindult, ahol a 30-35 fős mezőnyben is kiemelkedően szerepelt, abszolút 2. helyen végzett.

2020-ban Beni az ötfordulós Central-European-Rotax Max Challenge szériában, és minden egyéb elérhető nemzetközi futamon szeretne indulni, 2021-re, 15 éves korára pedig már a formaautós szereplés a cél.

Vida Benedek ismerői szerint mindent megtesz a sikerekért, érdemes figyelni rá, mert nagy ígéret, de a versenyzéshez természetesen támogatókra is szükség van, őket tárt karokkal várja az ifjonc és csapata.