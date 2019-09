13 forduló után látszólag eldőlt már a 2019-es Forma-1-es világbajnoki címek sorsa, a Mercedes zsinórban hatodszorra is viszi majd a konstruktőri világbajnoki címet, míg Lewis Hamilton a 65 pontos előnyének köszönhetően hozhatja a hatodik sikerét.

Csapattársa, a szezonnyitót és az Azerbajdzsáni Nagydíjat megnyerő Valtteri Bottasnak inkább a második hely megőrzése lesz a cél, hiszen a Red Bull-os Max Verstappen mindössze 22 pontos lemaradással üldözi – és Spa előtt volt ez jóval kevesebb is –, de a Mercedes főnöke, Toto Wolff azt mondja, még a finn is harcban van a bajnoki címért, szabadon küzdhet Hamilton ellen, ha tud.

“Ahogy eddigi is, most is arra biztatjuk Valtterit, hogy adjon bele mindent. Továbbra is nyitott mindkét bajnokság, sem a konstruktőrit, sem az egyénit nem nyerte meg még senki. Lewis és Valtteri is nagyon intelligensen vezetett és küzdött egymás ellen eddig, ez a csapatunk egyik erőssége, nagyon büszke vagyok a viselkedésükre.”

“Szóval Valtteri szabadon küzdhet a győzelmekért és azért hogy jobb pozícióba kerüljön a világbajnokságban.”

Bottas 2020-ra is marad a Mercedesnél, szerződéshosszabbítását a múlt héten jelentették be.