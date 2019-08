Még júniusban posztolta a Twitterre egy anyuka, ahogy 4 éves kisfia, Logan egy egyszerű kartondobozban ülve F1-es kedvence, Lando Norris módjára “vezetett”. A videó nem kerülte el a McLaren figyelmét, másnap meg is hívták a kis Logant és családját a wokingi központba.

Ma a brit csapat megmutatta, milyen volt a látogatás, amelynek végén a kissrácot egy újabb, jelentősen feljavított karton-F1-essel is meglepték… A “tuningolt” járgány a kiállítási tájékoztatótábla szerint az MCL-34 Box Edition (“doboz kiadás”) névre hallgat, pilótája Logan Hartley, fő jellemzője pedig, hogy “nagyon-nagyon gyors” és hogy egyedi darab.

Remember little Logan, who melted our hearts with his amazing @LandoNorris inspired cardboard racing box? Well, we were so impressed we invited Logan and his family to the MTC to see the real thing and to bring the now-famous box in for a few upgrades. 😁🏁#FansLikeNoOther 🧡 pic.twitter.com/4BYNM38K00

— McLaren (@McLarenF1) August 7, 2019