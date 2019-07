A szezonnyitó Ausztrál Nagydíj előtti csütörtök éjjel hunyt el Charlie Whiting. A Forma-1 versenyigazgatója 23 éven keresztül dolgozott ebben a tisztségben, korábban pedig a Brabham mérnökeként két vb-címhez is hozzásegítette Nelson Piquet-t.

A Brit Nagydíj hétvégéjén több megemlékezést is tartanak tiszteletére. Csütörtök este a BRDC, a brit autóversenyzők klubja is eseményt rendezett Whiting emlékére, ahol Sebastian Vettel egy levelet is felolvasott.

Minden jelenlegi F1-es pilóta nevében és azok nevében, akik valaha veled dolgoztak, elmondhatjuk, hogy egy igazi versenyző voltál. Te voltál a versenyigazgatónk, aki megvédett minket, a barátunk

– állt a levélben.

A Forma-1 vezetősége is készül egy ceremóniával, melynek részeként az elhunyt versenyigazgató 12 éves fia, Justin indíthatja el a versenyt. A haláleset után Christian Bryll lett a futamok rajtfelelőse, ő nyomja meg a megfelelő gombokat a rajtrács előtti emelvényben.

Vasárnap ott lesz vele Justin is, aki édesapja örökébe lépve egy versenyt biztosan elindíthat.