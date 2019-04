Annak ellenére, hogy Hamilton átérzi, mi húzta vissza Schumachert az F1-be, ő maga nem kíván mercis elődje nyomdokaiba lépni. “Soha ne mondd, hogy soha – ezt vallom -, de nem hiszem, hogy elindulnék egy másik szériában. Egyszerűen nincs előttem ez a jövőkép. Valószínűleg továbbra is motorozni fogok, de csak a móka kedvéért” – mondta a címvédő.

Annak ellenére, hogy korábban arról beszélt, mennyire vonzódik a MotoGP-hez és hogy az elektromos autókat felvonultató Forma-E jelenti a jövőt , Lewis Hamilton továbbra is ragaszkodik azon elhatározásához, hogy ha búcsút mond a Forma-1-nek, akkor szögre akasztja a sisakját, és felhagy mindennemű versenyzéssel.

“Nagyon nehéz lesz egy nap abbahagyni a versenyzést. Annak is megvan az oka, hogy anno Michael Schumacher is visszatért. Én nem fogok. Semmiképp sem jó ötlet szerintem. Ott van Michael Jordan példája is, totális csalódás volt. Tanultam a hibáikból. Ez egy függőség, amit rendkívül nehéz pótolni” – utalt szeretett sportágára Hamilton.



A divat és a zene már most is jelen van Mercedes pilótájának életében, amire a jövőjét alapozhatja majd. Azonban új területeket is szívesen felfedez a 34 éves versenyző. “Nagyon érdekel a technológia, és az hogy hova fejlődik a világ. Az elkövetkező években csak Kínában 130 millió elektromos autó kerül majd a piacra. Érdekes megfigyelni ezeket a dolgokat” – zárta mondanivalóját a brit.



Forrás: Fotó: Europress, GPfans.com