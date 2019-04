Az idén a Forma-2-ben versenyző Nyikita Mazepin édesapja, Dmitirij 2018 nyarán a kanadai milliárdos Lawrence Stroll-lal küzdött a csődbe ment Force India felvásárlásáért, és bár akkor alulmaradt, láthatóan nem mondott le egy F1-es csapat birtoklásáról.

A Motorsport.com olasz kiadása szerint az orosz üzletember idén a sereghajtóvá visszafejlődött Williams-csapatot kereste meg, legutóbb a Kínai Nagydíj hétvégéjén tárgyalt velük a beszállásról.

Mazepin célja elég egyértelmű: fiának szeretne Forma-1-es versenyülést szerezni, ami természetesen úgy a legkönnyebb, ha ő maga az egyik csapat (rész)tulajdonosa.

A Williams ma állapotában nyilván nem túl vonzó hely, ugyanakkor ebből fakadóan talán olcsóbb is, ráadásul talán az egyetlen a mezőnyben, ahol nyitottak lehetnek egy új befektető érkezésére, hiszen tavaly év végén elbúcsúzhattak a Stroll-millióktól és a Martini támogatásától is, ráadául a tavalyi (és feltehetően idei) utolsó helyezés miatt a pénzdíjuk is drasztikusan csökken majd.

A patinás brit csapatnál idén a Mercedes-nevelt Forma-2-es bajnok, George Russell és a nyolc év kihagyás után visszatért Robert Kubica vezet.